NOVARESE,Inc Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NOVARESE,Inc Registered lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,840 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Milliarden JPY – ein Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NOVARESE,Inc Registered 4,16 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at