|
18.05.2026 06:31:29
NOVARESE,Inc Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NOVARESE,Inc Registered lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,840 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Milliarden JPY – ein Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NOVARESE,Inc Registered 4,16 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!