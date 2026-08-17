NOVARESE,Inc Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NOVARESE,Inc Registered hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,94 JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,49 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 12,07 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,54 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at