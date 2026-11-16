NOVARESE,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NOVARESE,Inc Registered hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,58 JPY gegenüber -5,480 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 154,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,48 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,41 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at