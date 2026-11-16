|
16.11.2026 06:31:29
NOVARESE,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NOVARESE,Inc Registered hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,58 JPY gegenüber -5,480 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 154,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,48 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,41 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!