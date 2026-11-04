Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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04.11.2026 02:27:03
Novartis: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Novartis (NYSE:NVS) raised its full-year 2026 core operating income guidance after delivering 4% net sales growth. This performance matters for long-term investors because the pharmaceutical giant is demonstrating that expanding sales from recently launched drugs can successfully replace revenue from older medicines losing patent protection. Three key insights from management explain how the company is maintaining its growth trajectory.
Novartis raised its full-year 2026 core operating income guidance, which tracks non-GAAP (adjusted) operating profit before one-time items, to in-line to low-single-digit growth, up from a previously projected decline. This operational shift shows that rising sales of priority medicines are offsetting patent expirations for key legacy treatments.
Management upgraded peak sales projections for key pipeline drugs, including Rhapsido for skin conditions such as chronic spontaneous urticaria (CSU), where hives appear without clear triggers. Promising trial results for remibrutinib in relapsing multiple sclerosis (RMS), a central nervous system disorder, further reinforce the company's ability to replace aging therapies.
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Nachrichten zu Novartis AG
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09:28
|SLI aktuell: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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09:28
|SMI aktuell: SMI beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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03.11.26
|Zuversicht in Zürich: SMI mit Gewinnen (finanzen.at)
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03.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI schwächer (finanzen.at)
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03.11.26
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SMI mittags (finanzen.at)
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03.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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03.11.26
|Börse Zürich: SLI beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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03.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.5 ADRs
|66 350,00
|-0,56%
|Novartis AG
|145,98
|-0,57%
|Novartis AG 2. Linie
|133,76
|0,30%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|145,00
|-0,68%
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