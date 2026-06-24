Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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24.06.2026 18:24:31
Novartis, Antares Partner To Pursue Undruggable Cancer Targets In $1.9 Billion Deal
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Nachrichten zu Novartis AG
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17:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
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23.06.26
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23.06.26
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23.06.26
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Analysen zu Novartis AG
|14:08
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|Novartis Buy
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|14:08
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|14:08
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
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|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
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|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
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|Barclays Capital
|28.04.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
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|Novartis AG 2. Linie
|125,94
|0,80%
|Novartis AG ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.5 ADRs
|59 400,00
|-0,04%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|136,00
|0,74%
|Novartis AG
|136,02
|1,01%
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