Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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10.09.2026 16:53:10
Novartis: Rückschläge bei Produktentwicklung - Änderungen im Verwaltungsrat gefordert
"Die Party ist vorbei" – Großaktionär des Pharmaherstellers kritisiert das Aufsichtsgremium und die Strategie des KonzernsWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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