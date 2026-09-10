Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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10.09.2026 16:53:10

Novartis: Rückschläge bei Produktentwicklung - Änderungen im Verwaltungsrat gefordert

"Die Party ist vorbei" – Großaktionär des Pharmaherstellers kritisiert das Aufsichtsgremium und die Strategie des KonzernsWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Novartis AG 2. Linie 112,82 0,82% Novartis AG 2. Linie
Novartis AG (Spons. ADRS) 118,00 0,00% Novartis AG (Spons. ADRS)
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