Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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07.11.2026 12:25:06
Novartis: Zwei Tumorfälle bei Kindern deuten auf Bezug zu Gentherapie hin
Das Unternehmen hat eigenen Angaben nach seit 2019 neun Meldungen über Tumore bei Patienten erhalten, die zuvor mit dem Medikament Zolgensma behandelt wurdenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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