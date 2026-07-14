Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Medikamentenzulassung
|
14.07.2026 10:44:00
Novartis-Aktie dennoch schwächer: Vanrafia erhält behördliche Freigabe in Kanada
Es soll zur Senkung der Proteinurie bei Menschen mit der Nierenerkrankung IgA-Nephropathie (IgAN) dienen, bei denen das Risiko eines raschen Krankheitsverlaufs besteht.
IgAN ist eine autoimmune Nierenerkrankung, die auftritt, wenn sich Klumpen aus Immunglobulin A und Antikörpern in den Nieren ablagern, was zu Entzündungen und Nierenschäden führt, wodurch Blut und Eiweiss in den Urin gelangen, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend der kanadischen Tochtergesellschaft des Basler Pharmakonzerns heisst. Die Zulassung erfolge durch die lokale Gesundheitsbehörde auf Basis einer Zwischenanalyse nach 36 Wochen der Phase-III-Studie "Align".Die Novartis-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,01 Prozent auf 123,32 Franken.
ys/
Zürich (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com,Novartis,Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
|
13.07.26
|Zuversicht in Zürich: SMI mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.07.26
|SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.07.26
|SIX-Handel: SMI liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freundlicher Handel: SMI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
10.07.26
|STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|13.07.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|133,22
|-0,80%