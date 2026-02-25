Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Radioligandentherapie
|
25.02.2026 14:32:41
Novartis-Aktie etwas schwächer: Exoansion in den USA
Die knapp 4.300 Quadratmeter große Anlage wird in Denton im Bundesstaat Texas errichtet und ist das fünfte RLT-Werk von Novartis in den USA. Der Bau erfolgt im Rahmen der im April 2025 angekündigten Investition des Konzerns in Höhe von 23 Milliarden US-Dollar in den USA, wie Novartis mitteilte. Der Baubeginn ist für dieses Jahr geplant, die vollständige Inbetriebnahme des Standorts wird für das Jahr 2028 erwartet.
Die Radioligandentherapie habe das Potenzial, die Krebsbehandlung zu revolutionieren, sagte Novartis-CEO Vas Narasimhan laut der Mitteilung. Der Konzern untersucht die Anwendung von RLT bei verschiedenen Krebsarten und in unterschiedlichen Umgebungen, unter anderem bei Prostatakrebs, Brustkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs, Hirntumore, Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Das RLT-Produktionsnetzwerks von Novartis in den USA umfasst die bereits bestehenden Standorte in New Jersey, Indiana und Kalifornien sowie ein Anfang Januar angekündigtes Werk in Florida.
Im SIX-Handel notiert die Novartis-Aktie zeitweise 0,34 Prozent tiefer bei 129.16 Franken.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,lucarista / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
|
17:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SMI verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG (Spons. ADRS)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|142,00
|0,35%
|Novartis AG
|141,55
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.