Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Radioligandentherapie 25.02.2026 14:32:41

Novartis-Aktie etwas schwächer: Exoansion in den USA

Novartis-Aktie etwas schwächer: Exoansion in den USA

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat den Bau eines weiteren Standortes für Radioligandentherapie (RLT) in den USA angekündigt.

Die knapp 4.300 Quadratmeter große Anlage wird in Denton im Bundesstaat Texas errichtet und ist das fünfte RLT-Werk von Novartis in den USA. Der Bau erfolgt im Rahmen der im April 2025 angekündigten Investition des Konzerns in Höhe von 23 Milliarden US-Dollar in den USA, wie Novartis mitteilte. Der Baubeginn ist für dieses Jahr geplant, die vollständige Inbetriebnahme des Standorts wird für das Jahr 2028 erwartet.

Die Radioligandentherapie habe das Potenzial, die Krebsbehandlung zu revolutionieren, sagte Novartis-CEO Vas Narasimhan laut der Mitteilung. Der Konzern untersucht die Anwendung von RLT bei verschiedenen Krebsarten und in unterschiedlichen Umgebungen, unter anderem bei Prostatakrebs, Brustkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs, Hirntumore, Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Das RLT-Produktionsnetzwerks von Novartis in den USA umfasst die bereits bestehenden Standorte in New Jersey, Indiana und Kalifornien sowie ein Anfang Januar angekündigtes Werk in Florida.

Im SIX-Handel notiert die Novartis-Aktie zeitweise 0,34 Prozent tiefer bei 129.16 Franken.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Novartis-Aktie dennoch höher: Pharmakonzern spürt im Schlussquartal Umsatzerosion

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG (Spons. ADRS)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novartis AG (Spons. ADRS) 142,00 0,35% Novartis AG (Spons. ADRS)
Novartis AG 141,55 -0,14% Novartis AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen