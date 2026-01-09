Novartis-Aktie gesucht: Bau einer neuen Produktionsstätte in Florida

Die Anlage in Winter Park solle bis 2029 in Betrieb gehen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es ist die vierte derartige Fabrik des Konzerns in den USA. Bei der Radioliganden-Therapie kann die Strahlung direkt zum Tumor transportiert werden, während das umliegende gesunde Gewebe geschont wird.

Die neue Fabrik ist Teil einer im April 2025 angekündigten Investition von 23 Milliarden Dollar in den USA. Novartis investiert bereits in den Ausbau seiner RLT-Anlagen in Indiana und New Jersey und hat im November eine neue Anlage in Kalifornien fertiggestellt. Ein fünfter Standort in den USA ist geplant.

An der SIX steigt die Novartis-Aktie zwischenzeitlich um 0,24 Prozent auf 114,04 Franken.

stf

APA