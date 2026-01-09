Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Milliardeninvestition
|
09.01.2026 16:51:00
Novartis-Aktie gesucht: Bau einer neuen Produktionsstätte in Florida
Die Anlage in Winter Park solle bis 2029 in Betrieb gehen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es ist die vierte derartige Fabrik des Konzerns in den USA. Bei der Radioliganden-Therapie kann die Strahlung direkt zum Tumor transportiert werden, während das umliegende gesunde Gewebe geschont wird.
Die neue Fabrik ist Teil einer im April 2025 angekündigten Investition von 23 Milliarden Dollar in den USA. Novartis investiert bereits in den Ausbau seiner RLT-Anlagen in Indiana und New Jersey und hat im November eine neue Anlage in Kalifornien fertiggestellt. Ein fünfter Standort in den USA ist geplant.An der SIX steigt die Novartis-Aktie zwischenzeitlich um 0,24 Prozent auf 114,04 Franken.
stf
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com,Novartis,Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
|
09.01.26
|Novartis baut neues Radioliganden-Therapie-Werk in Florida (Dow Jones)
|
08.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in Zürich: So steht der SMI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
08.01.26