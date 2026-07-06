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Deal abgeschlossen 06.07.2026 11:19:00

Novartis-Aktie kaum verändert: Konzern schließt Milliarden-Akquisition von Myricx Bio ab

Novartis-Aktie kaum verändert: Konzern schließt Milliarden-Akquisition von Myricx Bio ab

Der Pharmariese Novartis stärkt seine Onkologie-Sparte mit der Übernahme des britischen Biotechunternehmens Myricx Bio.

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat die Übernahme des britischen Biotechunternehmens Myricx Bio für bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar vereinbart, um seine Onkologie-Sparte zu stärken. Der Ansatz von Myricx Bio bringe differenzierte Mechanismen zur Krebsbekämpfung direkt in die Tumorzellen ein, wie Novartis mitteilte.

Novartis wird eine Vorauszahlung in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar leisten, zu der potenzielle zusätzliche Zahlungen von bis zu 400 Millionen Dollar hinzukommen können. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet. Sie steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Novartis will Onkologie-Sparte stärken

Mit dem Zukauf will Novartis seine Entwicklung neuartiger Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) ausbauen. Dabei handelt es sich um Krebsmedikamente, die einen Wirkstoff möglichst gezielt zu Tumorzellen transportieren. Myricx entwickelt eine neue Wirkstoffklasse, die auch bei Tumoren helfen soll, die gegen bestehende Therapien resistent geworden sind.

Das 2019 gegründete Unternehmen mit Sitz in London ist ein Spin-off des Imperial College London und des Francis Crick Institute. Es entwickelt zwei präklinische Leitkandidaten gegen die Krebsziele B7-H3 und HER2 sowie eine Technologieplattform, die sich auf weitere Tumorarten anwenden lassen könnte.

Myricx hatte 2024 in einer Finanzierungsrunde 90 Millionen britische Pfund - umgerechnet 96 Millionen Franken - aufgenommen. Zu den Investoren zählen unter anderem Novo Holdings, Eli Lilly und Sofinnova Partners.

Analysten bewerten Übernahme als "strategisch sinnvoll"

Analysten beurteilten die Übernahme in ersten Kommentaren grundsätzlich als strategisch sinnvoll. Die Bank Vontobel sieht darin eine Stärkung der Onkologie-Pipeline, bezeichnete es aber als "außergewöhnlich", dass Novartis für eine Plattformtechnologie ohne fortgeschrittene klinische Entwicklung einen so hohen Kaufpreis bezahlt.

Die ZKB wertete den Zukauf als konsequenten Schritt zum Ausbau der Onkologie über Radioligandentherapien hinaus. Nach Einschätzung der Bank dürfte die Akquisition kein Einzelfall bleiben. Seit Anfang des Jahres habe Novartis begonnen, neue Onkologietechnologien gezielt über Übernahmen zu ergänzen. Die Analysten rechnen deshalb in den kommenden Quartalen mit weiteren Transaktionen in diesem Bereich.

Im SIX-Handel am Montag verliert die Novartis-Aktie zeitweise 0,05 Prozent auf 127,86 Schweizer Franken.

DOW JONES / dpa-AFX

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