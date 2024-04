Novartis-Aktie leichter: Start des Übernahmeangebots für MorphoSys

Das Übernahmeangebot des Pharmariesen für das deutsche Biotech -Unternehmen ist nach Novartis-Angaben angelaufen. Die Andienungsfrist endet am 13. Mai. Novartis bietet je MorphoSys -Aktie 68 Euro in bar. Novartis hatte im Februar angekündigt, MorphoSys für 2,7 Milliarden Euro im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots kaufen zu wollen. Die Mindestannahmeschwelle liegt bei 65 Prozent.Die Novartis-Aktie notiert am Donnerstag im Handel an der SIX zeitweise 0,18 Prozent tiefer bei 85,97 Franken.

BASEL (Dow Jones)