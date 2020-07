Novartis-Aktie mit Verlust: Novartis will finanzschwachen Ländern in COVID-19-Krise unterstützen

Der schweizerische Pharmakonzern Novartis will klammen Staaten bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie unterstützen.

Wie die Novartis AG ankündigte, will sie in bis zu 79 Ländern insgesamt 15 Medikamente zur Behandlung von COVID-19-Symptomen wie Lungenentzündung, akutem Lungenversagen oder septischem Schock zur Verfügung stellen, ohne an diesen Medikamenten etwas zu verdienen.

Mit der Novartis-Aktie ging es am Donnerstag an der SIX aktuell um 0,75 Prozent auf einen Schlussstand von 82,41 Franken abwärts.

Dow Jones Newswires