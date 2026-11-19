Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Umsatzplus bis 2031
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19.11.2026 08:36:03
Novartis-Aktie: Neues Mittelfristziel vorgestellt
Damit nähme Novartis wieder Fahrt auf, denn für 2026 hat der Konzern bisher ein Umsatzplus im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. "Auch 2026 erwarten wir Wachstum, trotz der bislang größten Belastung unserer Unternehmensgeschichte durch den Verlust von Marktexklusivität", sagte Konzernchef Vasant Narasimhan laut Mitteilung. Seine Zuversicht, dass es wieder stärker aufwärtsgehen dürfte, begründete der Konzern mit einer starken Dynamik bei wichtigen Wachstumstreibern im Portfolio, aber auch mit Neueinführungen.
Wichtigen Kassenschlagern traut Novartis zudem mehr zu: Das Management hob die Annahmen für den möglichen Spitzenumsatz für Scemblix, Leqvio und Kesimpta an. Bei letzterem Medikament zur Behandlung von Multipler Sklerose erwartet der Konzern nun einen Spitzenumsatz von acht Milliarden US-Dollar statt bisher sechs Milliarden.
Die neuen Ziele beziehen sich auf einen veränderten Zeitraum und fallen beim Wachstum leicht niedriger aus als die bisherige Planung: Für 2025 bis 2030 hatte der Konzern noch ein jährliches Wachstum von fünf bis sechs Prozent in Aussicht gestellt.
Langfristig strebt Novartis nach eigenen Angaben ein kontinuierliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Dabei setzt der Konzern unter anderem auf zehn Wirkstoffkandidaten in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, die ein Spitzenumsatzpotenzial von jeweils mehreren Milliarden US-Dollar hätten. Bestätigt wurde das Ziel für die operative Kerngewinnmarge: Sie soll bis 2029 wieder auf mehr als 40 Prozent steigen.
/tav/stk
BASEL (dpa-AFX)
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