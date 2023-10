Novartis-Aktie niedriger: Novartis will Antrag auf beschleunigte US-Zulassung von Atrasentan einreichen

Der Pharmakonzern Novartis wird im nächsten Jahr einen Antrag auf eine mögliche beschleunigte Zulassung von Atrasentan in den USA einreichen, nachdem eine klinische Phase-3-Studie mit dem Medikament den primären Endpunkt erreicht hat.

Wie der Konzern mitteilte, zeigte die Studie bei Patienten mit der Nierenerkrankung IgA-Nephropathie eine signifikante Reduktion von Proteinurie, einer erhöhten Ausscheidung von Proteinen im Urin.

Novartis beabsichtigt, die Zwischenergebnisse der Studie mit der US-Arzneimittelbehörde FDA im Hinblick auf einen möglichen Antrag zur beschleunigten Zulassung zu prüfen. Die Studie wird fortgesetzt, Endergebnisse werden im ersten Quartal 2026 erwartet.

An der SIX gibt die Novartis-Aktie am Montag zeitweise 0,73 Prozent auf 84,46 Franken ab.

Von Giulia Petroni

BASEL (Dow Jones)