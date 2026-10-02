Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|RNA-Portfolio
|
02.10.2026 14:06:04
Novartis-Aktie schwächer: Milliardendeal mit chinesischer Abogen
Novartis zahlt vorab 575 Millionen US-Dollar. Bei Ausübung aller Optionen können bis zu 7,2 Milliarden Dollar zusätzlich fällig werden, wie Abogen mitteilte.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Novartis die weltweiten Rechte an Abogens führendem Medikamentenkandidaten namens ABO2203 erwerben und eine exklusive Option zur Einlizenzierung weiterer therapeutischer Wirkstoffe der nächsten Generation erhalten, die auf der RNA-Plattform von Abogen entwickelt wurden.
Abogen erklärte, sein führendes Medikament habe das Potenzial, die Behandlungslandschaft für Patienten mit Autoimmunerkrankungen zu verändern. Das Medikament nutzt Messenger-RNA, um die körpereigene Produktion einer bestimmten Art von Antikörpern anzukurbeln.
Die Novartis-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,46 Prozent tiefer bei 117,52 Franken.
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