Novartis-Aktie schwächer: Novartis-Generikasparte Sandoz bringt Arthritis-Mittel in den USA auf den Markt

Die Novartis-Generikasparte Sandoz ist mit einer hochkonzentrierten Formulierung ihrer Hyrimoz-Injektion in den Vereinigten Staaten in den Markt für Immunologie eingetreten.

Wie das Unternehmen am Wochenende mitteilte, ist die Hyrimoz-Formulierung für die Behandlung von rheumatoider Arthritis, juveniler idiopathischer Arthritis, Psoriasis-Arthritis, Spondylitis ankylosans, Colitis ulcerosa, Plaque-Psoriasis, Hidradenitis suppurativa und Morbus Crohn zugelassen.

"Dies ist ein wichtiger Moment für Sandoz und für die Millionen von Patienten, die in den USA mit chronischen Entzündungskrankheiten leben", sagte Keren Haruvi, Präsidentin von Nordamerika bei Sandoz. Letztes Jahr gab Novartis bekannt, dass sie Sandoz ausgliedern und als eigenständiges Unternehmen in der Schweiz listen lassen will. Mit diesem Schritt würde sich der einst riesige Gesundheitskonzern ausschließlich auf verschreibungspflichtige Medikamente konzentrieren. Die geplante Abspaltung soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Die Novartis-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,20 Prozent tiefer bei 89,82 Franken.

DJG/DJN/cbr/sha

ZÜRICH (Dow Jones)