Novartis-Aktie stabil: Pharmakonzern plant weltweiten Stellenabbau - Maßnahmen in Österreich unklar

Was das für Österreich bedeutet, "können wir im Moment noch nicht sagen", so eine Sprecherin auf Anfrage der APA. Am Tiroler Standort werden aber unverändert über 400 Menschen für offene Stellen gesucht, so die Sprecherin. Das Bekenntnis zum Standort in Kundl/Schaftenau sei unverändert stark.

Der Arzneimittelhersteller aus Basel hat weltweit 108.000 Mitarbeitende. In Österreich sind es rund 5.000 Beschäftigte, davon 4.500 am Produktionsstandort in Tirol und rund 500 in Wien.

Die Novartis-Aktie zeigte sich in Zürich letztlich marginale 0,06 Prozent fester bei 81,19 Franken.

tsk/ivn

APA