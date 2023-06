Novartis-Aktie stärker: Sandoz will nach Trennung von Novartis weiter wachsen

Vor dem Kapitalmarkttag am Donnerstag erklärte das Generikaunternehmen, man rechne für das Gesamtjahr sowie für den Zeitraum 2024 bis 2028 mit einem Nettoumsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Die Kerngewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sieht Sandoz für 2023 zwischen 18 und 19 Prozent. Der erwartete Rückgang der Marge gegenüber 2022 (21,2 Prozent) erklärte Sandoz mit der Inflation sowie den Investitionen in den Aufbau von Sandoz als eigenständiges Unternehmen. Mittelfristig wird eine Marge von 24 bis 26 Prozent angepeilt.

Es wird zudem erwartet, dass sich der freie Cashflow bis 2028 von 800 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Dies würde die Ausschüttung einer Jahresdividende von 20 bis 30 Prozent des Kernnettogewinns im Jahr 2023 und mittelfristig von 30 bis 40 Prozent ermöglichen. Zudem bekräftigte Sandoz, die geplante Abspaltung von Novartis für die zweite Jahreshälfte 2023 sei auf Kurs. Das Unternehmen betonte nochmals, dass der Abschluss der Transaktion unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen steht.

An der Schweizer Börse verbuchen Novartis-Aktien am Donnerstag zeitweise ein Plus von 1,01 Prozent auf 90,40 Franken.

Von Giulia Petroni

FRANKFURT (Dow Jones)