20.02.2026 11:24:42
Novartis-Aktie unbeeindruckt: Vollständiger Rückzug aus Indien abgeschlossen
Der Verkauf wird laut einer Börsenmitteilung von Novartis India mit 14,46 Milliarden Rupien bewertet, was etwa 135 Millionen Euro entspricht. Das Geschäft besiegelt den vollständigen Rückzug von Novartis aus seiner indischen Tochtergesellschaft und die Kontrolle über das Unternehmen geht auf das Konsortium über, dem auch der Chryscapital Fund X und Two Infinity Partners angehören. Im Februar 2024 hatte Novartis angekündigt, eine strategische Überprüfung der börsennotierten Tochter in Indien einzuleiten, einschließlich einer möglichen Beteiligung. Im SIX-Handel notiert die Novartis-Aktie zeitweise 0,25 Prozent höher bei 126,80 Franken.
Von Kimberley Kao
DOW JONES
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,lucarista / Shutterstock.com
