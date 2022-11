Novartis-Aktie wenig bewegt: Novartis und 'Medicines for Malaria Venture' erproben neuartiges Malaria-Medikament

Der Pharmakonzern Novartis und sein Kooperationspartner "Medicines for Malaria Venture" (MMV) haben den Start einer Phase-III-Studie für ein neuartiges Malaria-Medikament angekündigt.

Die neuartige Kombination enthalte unter anderem eine optimierte Formulierung des Wirkstoffs Lumefantrin, wie Novartis am Mittwoch mitteilte. Diese ermögliche eine einmal tägliche Verabreichung gegenüber der üblichen zweimal täglichen Verabreichung.

Mit der Phase-III-Studie reagiere man auch auf die zunehmende Resistenz gegen die derzeitigen Malariabehandlungen. So werden Novartis und MMV in der Phase-III-Studie den Einsatz von Ganaplacid/Lumefantrin in fester Dispersionsformulierung (SDF) für die Behandlung von Patienten mit akuter unkomplizierter Malaria vorantreiben.

Die Novartis-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 0,04 Prozent höher bei 83,55 Franken.

