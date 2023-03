Novartis-Aktionäre sehen Management-Saläre kritisch

Zürich (Reuters) - Die Aktionäre des Schweizer Pharmakonzerns Novartis haben eine vergleichsweise kritische Haltung zu den Gehältern der Geschäftsleitung gezeigt.

In einer nicht bindenden Abstimmung hießen auf der Generalversammlung am Dienstag lediglich 80,6 Prozent der anwesenden Eigentümer den Vergütungsbericht gut. Andere Tagesordnungspunkte dagegen erreichten deutlich mehr als 90 Prozent Zustimmung. So winkten die Aktionäre eine Dividendenerhöhung um 0,10 auf 3,20 Franken pro Aktie ebenso durch wie die Ermächtigung des Verwaltungsrats, zusätzlich eigene Titel für bis zu zehn Milliarden Franken zurückzukaufen. Präsident Jörg Reinhardt und andere Verwaltungsratsmitglieder wurden im Amt bestätigt und der ehemalige Pfizer-Manager John Young neu in das Gremium gewählt.

Nach drei Jahren, in denen die Aktionärsversammlung wegen der Corona-Pandemie virtuell abgehalten wurde, konnten die Eigentümer erstmals wieder persönlich an der Veranstaltung in der St. Jakobshalle in Basel teilnehmen. Anwesend waren 56 Prozent des stimmberechtigten Aktienkapitals.

(Bericht von Paul Arnold. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)