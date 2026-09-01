Novartis Aktie
WKN: 907122 / ISIN: US66987V1098
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01.09.2026 08:33:45
Novartis-Arznei erreicht gegen Multiple Sklerose in Klinik primäre Ziele
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Novartis hat mit seinem Medikament Rhapsido in zwei fortgeschrittenen klinischen Studien bei der häufigsten Form von Multipler Sklerose das primäre Ziel erreicht und die Rückfallraten im Vergleich zu einer konkurrierenden Behandlung gesenkt.
In einer Mitteilung des Schweizer Pharmaunternehmens heißt es, das Medikament habe in zwei Studien mit Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose die annualisierte Rückfallrate und entzündliche Hirnläsionen im Vergleich zum Medikament Aubagio von Sanofi reduziert.
Das neue Medikament zeigte laut Novartis in den Studien zudem ein günstiges Sicherheitsprofil.
Novartis will die Daten weltweit bei den Gesundheitsbehörden einreichen, um eine Zulassung für das Medikament bei schubförmig verlaufender Multipler Sklerose zu beantragen. Das Mittel ist bereits in den USA und der Europäischen Union zur Behandlung der Hauterkrankung chronische Nesselsucht zugelassen.
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DJG/DJN/rio/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 01, 2026 02:34 ET (06:34 GMT)
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