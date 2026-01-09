Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Expansion im Trump-Land
|
09.01.2026 20:23:40
Novartis baut neues Radioliganden-Therapie-Werk in Florida
Die Anlage sei Teil der im April 2025 angekündigten US-Investition des Unternehmens in Höhe von 23 Milliarden US-Dollar, erklärte der Konzern am Freitagnachmittag. Die neue, 35.000 Quadratfuß große Anlage in Winter Park soll bis 2029 in Betrieb genommen werden.
Bei der Radioligandentherapie handelt es sich laut Novartis um eine Präzisionskrebsbehandlung, bei der ein zielgerichtetes Biomolekül (Ligand) mit einem Radionuklid kombiniert wird. Nach der Verabreichung in die Blutbahn bindet der Ligand an die Zielzelle, die eine bestimmte Zielstruktur ausbildet. Das Radionuklid kann die Zielzellen schädigen und ihre Fähigkeit, sich zu replizieren, beeinträchtigen, sowie zum Zelltod führen. Dabei soll die Radioligandentherapie das umliegende Gewebe so wenig wie möglich schädigen.
DOW JONES
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,lucarista / Shutterstock.com
