Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907122 / ISIN: US66987V1098

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Milliarden-Deal 20.03.2026 13:36:00

Novartis baut Pipeline aus: Fokus auf neue Krebsmedikamente - Aktie im Plus

Novartis baut Pipeline aus: Fokus auf neue Krebsmedikamente - Aktie im Plus

Novartis stärkt sein Onkologie-Geschäft mit einem milliardenschweren Zukauf.

Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat er mit Synnovation Therapeutics die Übernahme eines experimentellen Brustkrebs-Medikaments für bis zu 3 Milliarden US-Dollar vereinbart.

Novartis zahlt im Voraus 2 Milliarden Dollar. Bis zu 1 Milliarde Dollar werden fällig, wenn bestimmte Ziele erreicht wurden. Der Konzern übernimmt die Synnovation-Tochtergesellschaft Pikavation Therapeutics, in der der Brustkrebs-Medikamentenkandidat SNV4818 und ein Portfolio ähnlicher Produkte angesiedelt sind, die auf eine in Krebszellen vorkommende Mutation abzielen.

Das orale Medikament SNV4818 werde derzeit in einer Studie im frühen und mittleren Stadium für Brustkrebs und andere fortgeschrittene solide Tumoren untersucht.

Im Freitagshandel an der SIX legt die Novartis-Aktie zeitweise 0,68 Prozent auf 117,68 CHF zu.

DJG/DJN/mgo/sha

DOW JONES

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Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

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