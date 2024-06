Novartis besetzt Morphosys-Vorstand neu

PLANEGG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Novartis-Tochter (Novartis) MorphoSys bekommt von ihrer Mutter einen neuen Vorstand vorgesetzt. Die beiden bislang im Novartis-Konzern tätigen Manager Arkadius Pichota und Lukas Gilgen wurden in der ersten Sitzung des neu zusammengesetzten Aufsichtsrates zu Vorstandsvorsitzenden und Finanzchef bestellt, wie der Wirkstoffforscher am Donnerstagabend in Planegg mitteilte. "Die Vorstandsmitgliedschaft von Jean-Paul Kress und Lucinda Crabtree hat heute geendet", hieß es weiter zur Begründung./ngu/gl