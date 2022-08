Novartis bestätigt zwei Todesfälle nach Behandlung mit Gentherapie

Von Maitane Sardon

BASEL (Dow Jones)--Zwei Kinder, die mit dem Gentherapie-Medikament Zolgensma von Novartis behandelt wurden, sind an akutem Leberversagen gestorben. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, entwickelten die Patienten das Leberversagen etwa fünf bis sechs Wochen nach der Gentherapie, die zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie, einer muskelschwächenden Krankheit, eingesetzt wird.

"Zwar ist akutes Leberversagen eine bekannte Nebenwirkung, doch dies sind die ersten tödlichen Fälle von akutem Leberversagen", teilte die Novartis AG am Freitag in einer per E-Mail versandten Erklärung mit. Die beiden Kinder hätten auch Kortikosteroide erhalten, die zusammen mit Zolgensma eingesetzt werden, um Komplikationen zu verhindern, die zu schweren Leberschäden führen können. Die Todesfälle ereigneten sich der Email zufolge in Russland und Kasachstan.

"Vorbehaltlich der Überprüfung und Genehmigung durch die Gesundheitsbehörden wird das Etikett von Zolgensma aktualisiert, um die Verschreiber darüber zu informieren, dass über tödliches akutes Leberversagen berichtet wurde", so Novartis.

