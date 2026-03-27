Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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27.03.2026 17:54:13
Novartis Bets $2 Billion To Deepen Allergy Drug Pipeline
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