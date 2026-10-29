Novartis: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Novartis gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,63 CHF je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,13 Milliarden CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,80 Milliarden CHF ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at