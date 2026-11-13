Novartis erhält positive EU-Empfehlung für Cosentyx bei Jugendlichen

BASEL (dpa-AFX) - Novartis hat für sein Medikament Cosentyx eine positive Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur erhalten. Das Gremium empfiehlt die Zulassung für Jugendliche ab 12 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis Suppurativa (HS).

Dabei handelt es sich um eine chronische Hautkrankheit, teilte Novartis am Freitagabend mit. Bei dieser würden sich schmerzhafte Abszesse bilden, die aufbrechen und Narben hinterlassen können.

Die Empfehlung gilt laut Novartis für Jugendliche mit mittelschwerer bis schwerer aktiver HS, bei denen eine herkömmliche systemische Behandlung nicht ausreichend angeschlagen hat. Die EU-Kommission wer.de voraussichtlich innerhalb von rund zwei Monaten über die Zulassung entscheiden/ra/AWP/he