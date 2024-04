Novartis ernennt Ex-CEO von Bristol Myers Squibb als Board-Chef

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach zwölf Jahren als Präsident des Verwaltungsrats tritt Jörg Reinhardt bei Novartis ab. Im Jahr 2025 wird der Manager in den Ruhestand gehen, wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte. Sein Nachfolger soll Giovanni Caforio werden, ehemaliger Chef des US-Arzneimittelkonzerns Bristol Myers Squibb (BMS). "Unter seiner Führung hat sich BMS erfolgreich in ein globales Arzneimittelunternehmen mit starken Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Vermarktung verwandelt", so Novartis.

Die Aktionäre sollen auf der nächsten Generalversammlung 2025 über die Nominierung von Caforio in den Verwaltungsrat abstimmen.

April 23, 2024 02:41 ET (06:41 GMT)