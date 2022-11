Novartis erwägt Verkauf von Augenheilkunde-Geschäft - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Der schweizerische Pharmariese Novartis will sich einem Agenturbericht zufolge möglicherweise von einigen Geschäftsbereichen trennen. Die Novartis AG ziehe den Verkauf ihres Geschäfts mit Medikamenten zur Behandlung von Atemwegs- und Augenerkrankungen in Erwägung, um den Erlös in innovative Medikamente zu investieren, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf nicht näher benannte Quellen. Allein das Augenheilkunde-Geschäft könnte rund 5 Milliarden US-Dollar wert sein.

Der Verkauf von Geschäftsteilen könnte dem Bericht zufolge bereits im nächsten Jahr starten, wenngleich es noch keine beschlossene Sache sei, dass Novartis sich tatsächlich zu diesem Schritt entschließt.

