Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
04.02.2026 18:25:27
Novartis Faces Biggest Patent Expiry Ever but Sees Growth Ahead
This article Novartis Faces Biggest Patent Expiry Ever but Sees Growth Ahead originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AG
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
05.02.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|ROUNDUP 2: Novartis bekommt Nachahmermedikamente zu spüren - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Das macht der SMI mittags (finanzen.at)