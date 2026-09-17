Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
17.09.2026 18:47:45
Novartis Halts Experimental ALS Drug Trial but Acquires Brain Delivery Platform
This article Novartis Halts Experimental ALS Drug Trial but Acquires Brain Delivery Platform originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt mittags nach (finanzen.at)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schließt im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Am Nachmittag Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
17.09.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|09:12
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:12
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BRAIN Biotech AG
|2,76
|1,10%
|Novartis AG 2. Linie
|116,90
|0,43%
|Novartis AG ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.5 ADRs
|56 100,00
|1,17%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|123,00
|0,82%
|Novartis AG
|123,18
|0,51%
|Trial Holdings Inc. Registered Shs
|3 720,00
|0,54%