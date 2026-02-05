|
05.02.2026 06:31:28
Novartis hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Novartis hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 1,01 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 CHF je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 10,66 Milliarden CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,54 Milliarden CHF umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,99 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,21 CHF je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Novartis 45,29 Milliarden CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 44,31 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.