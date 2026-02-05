Novartis hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Novartis hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,01 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 CHF je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 10,66 Milliarden CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,54 Milliarden CHF umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,99 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,21 CHF je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Novartis 45,29 Milliarden CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 44,31 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at