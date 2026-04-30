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30.04.2026 06:31:29
Novartis hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Novartis hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 1,29 CHF gegenüber 1,65 CHF je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 10,28 Milliarden CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,90 Milliarden CHF umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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