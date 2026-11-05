Novartis India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Novartis India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 31,41 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 9,81 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 560,5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 37,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 903,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at