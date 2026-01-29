Novartis India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Novartis India hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 6,52 INR. Im letzten Jahr hatte Novartis India einen Gewinn von 10,31 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 930,0 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 859,0 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at