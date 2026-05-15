Novartis India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Novartis India gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,23 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,87 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 905,5 Millionen INR im Vergleich zu 838,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 37,74 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 40,87 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,55 Prozent auf 3,54 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at