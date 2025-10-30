Novartis India präsentierte Quartalsergebnisse

Novartis India präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,81 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis India ein EPS von 8,27 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Novartis India mit einem Umsatz von insgesamt 903,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 871,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 3,71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at