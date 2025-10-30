Novartis informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Novartis stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,37 CHF erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 11,13 Milliarden CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,11 Milliarden CHF umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at