Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
14.09.2026 10:44:00
Novartis Just Shook Up a Multibillion-Dollar Drug Race. What It Means for Eli Lilly Stock.
Novartis (NYSE: NVS) just reported its third clinical failure in only seven days. One of the company's pipeline setbacks triggered a ripple impact throughout one of the most hotly anticipated drug races in the biopharmaceutical industry.
Analysts are still trying to fully assess how much Novartis shook up the cardiovascular medicine space. But the world's largest healthcare company by market cap has found itself caught in the crossfire -- Eli Lilly (NYSE: LLY).
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AG
|
17:58
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Optimismus in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Montagshandel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:58
|Montagshandel in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Zürich: SMI klettert nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SMI am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Zürich: SLI am Montagmittag stärker (finanzen.at)