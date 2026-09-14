Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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14.09.2026 10:44:00

Novartis Just Shook Up a Multibillion-Dollar Drug Race. What It Means for Eli Lilly Stock.

Novartis (NYSE: NVS) just reported its third clinical failure in only seven days. One of the company's pipeline setbacks triggered a ripple impact throughout one of the most hotly anticipated drug races in the biopharmaceutical industry.

Analysts are still trying to fully assess how much Novartis shook up the cardiovascular medicine space. But the world's largest healthcare company by market cap has found itself caught in the crossfire -- Eli Lilly (NYSE: LLY).

Image source: Getty Images.

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