Novartis kauft amerikanische Biotech-Firma DTx Pharma

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis verstärkt seine Pipeline mit Arzneien zur Behandlung von neurologischen Erkrankungen mit einem Zukauf.

Der Arzneimittelhersteller aus Basel erwirbt die US-Biotechnologiefirma DTx Pharma für 500 Millionen Dollar, wie er am Montag mitteilte. Weitere Zahlungen von bis zu 500 Millionen Dollar sind an die Erreichung bestimmter Entwicklungsfortschritte geknüpft. Novartis sichert sich mit dem Deal unter anderem den in der präklinischen Entwicklung steckenden Wirkstoff DTx-1252 zur Behandlung von Charcot-Marie-Tooth Typ 1A (CMT1A). Die durch einen Gendefekt ausgelöste Nervenerkrankung führt zu fortschreitender Muskelschwäche, Gehschwierigkeiten und einer Deformationen der Füße.

