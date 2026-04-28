Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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28.04.2026 10:52:20
Novartis misses Q1 profit estimates on steep generic erosion
Group operating income is down by 12% at US$4.9 billion, below analyst expectations of US$5.1 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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