Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Anwendungsbereich erweitert
|
08.10.2026 13:58:00
Novartis mit Zulassungserfolg bei Rhapsido - Aktie schwächelt
Damit erweitere sich der Anwendungsbereich über die chronische spontane Urtikaria hinaus, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. In der Phase-III-Studie RemIND hätten doppelt so viele Erwachsene, die Rhapsido einnahmen, bis Woche zwölf eine vollständige Abklingen der Nesselsucht im Vergleich zur Placebo-Gruppe erreicht.
Rhapsido nun für zwei häufige Formen zugelassen
Die Zulassung stelle einen wichtigen Fortschritt für Menschen dar, deren chronische Nesselsucht und Juckreiz durch alltägliche Hautreibung, Kratzen oder Reiben ausgelöst werden können. Mit der FDA-Zulassung sei Rhapsido nun das einzige Medikament, das für diese beiden häufigsten Formen chronischer Nesselsucht indiziert sei.
Die Novartis-Aktie gibt an der SIX zeitweise 1,07 Prozent auf 118,74 Franken nach.
BASEL (dpa-AFX)
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