Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
11.08.2025 07:55:39
Novartis-Mittel Ianalumab erreicht Hauptziel in Autoimmun-Erkrankung
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Novartis hat mit seinem Medikamentenkandidat Ianalumab in zwei zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studien das Hauptziel erreicht. Gegen die Autoimmunerkrankung Morbus Sjoegren zeigte es statistisch signifikante Verbesserungen bei der Aktivität der Krankheit, wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte.
Novartis will die Ergebnisse nun in naher Zukunft mit Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt erörtern. Ianalumab hat das Potenzial, als erste und einzige zielgerichtete Behandlung für Patienten mit dem Sjoegren-Syndrom zugelassen zu werden. Dabei handelt es sich um eine chronische, behindernde Autoimmunerkrankung, die Energie verbraucht und Entzündungen sowie Gewebeschäden verursacht.
Ianalumab, ein Antikörper, der auf sein Potenzial zur Behandlung verschiedener Autoimmunkrankheiten hin untersucht wird, wurde in den Studien gut vertragen, so das Unternehmen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2025 01:55 ET (05:55 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
07:14
|Press Release: Novartis announces both ianalumab -2- (Dow Jones)
|
08.08.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen SMI schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
08.08.25
|SIX-Handel SMI in Rot (finanzen.at)
|
08.08.25
|SLI-Handel aktuell: SLI mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.08.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
08.08.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
08.08.25