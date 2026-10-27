Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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27.10.2026 17:26:18
Novartis (NVS) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Tue, Oct. 27, 2026
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