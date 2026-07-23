Novartis öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Novartis veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,42 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 14,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 14,10 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at