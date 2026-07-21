Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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21.07.2026 11:35:49

Novartis profit beats estimates, pointing to growth

Earnings excluding some items were unchanged at US$5.94 billion in Q2Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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