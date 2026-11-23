Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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23.11.2026 06:00:22
Novartis rejects AI industry hopes to cure cancer in 5 to 10 years
Comments from pharma CEO follow ambitious claims from Anthropic chief and DeepMind founderWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Novartis AG
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